Un trabajador ha resultado herido de "extrema gravedad" este martes en la empresa Lucart, ubicada en el barrio Aranguren de Zalla (Bizkaia). Una bobina le ha atrapado el brazo y está siendo intervenido, según ha denunciado ELA.

En un comunicado, ELA ha informado de que el operario, contratado a través de la ETT Randstad, "carecía de formación e información en materia de prevención de riesgos laborales". Una bobina le ha atrapado el brazo y en estos momentos está siendo intervenido.

El sindicato ha denunciado que, en total, son ya 50 las personas trabajadoras que han perdido la vida en accidentes laborales en Hego Euskal Herria en lo que va de 2026.

ELA ha advertido que el trabajo con maquinaria industrial con riesgo de atrapamiento "requiere medidas de seguridad específicas, así como una adecuada formación e información sobre los riesgos asociados". Esta situación, ha dicho, "resulta preocupante en el caso de las personas contratadas a través de ETT, cuya temporalidad y precariedad laboral incrementan su vulnerabilidad".

Además, el sindicato ha afirmado que "la precariedad laboral deteriora cada año las condiciones de trabajo. "La insuficiente inversión empresarial en prevención, junto con la priorización de los beneficios económicos frente a la salud de las plantillas, evidencia la falta de compromiso de las empresas con la prevención de riesgos laborales", ha advertido.

Por todo ello, ELA ha exigido al Gobierno Vasco y a las instituciones competentes en materia de salud laboral que "adopten medidas contundentes para garantizar el cumplimiento de la normativa preventiva, combatir la precariedad laboral e incrementar los recursos destinados a la inspección y al control de las empresas, con el objetivo de poner fin a la siniestralidad laboral".