El Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha habilitado este martes a la mañana la inscripción a través del portal Hezigune en la Oferta Pública de Empleo (OPE) con 1374 plazas para Maestras y Maestros. Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el 22 de diciembre y las pruebas tendrán lugar el 18 de septiembre de 2027 en el BEC de Barakaldo (Bizkaia).

De esas 1374 plazas ofertadas, 1277 corresponden al turno libre y 97 están reservadas para personas con discapacidad.

Las plazas se distribuyen entre siete especialidades del cuerpo de Maestras y Maestros: Educación Infantil (342), Primaria (597), Inglés (90), Educación Física (50), Música (50), Educación Especial y Pedagogía Terapéutica (203), Educación Especial y Audición y Lenguaje (42).

Según ha informado el Departamento, continuará desarrollando este ciclo de OPE durante los próximos ejercicios, con nuevos procesos dirigidos a los distintos colectivos profesionales de la educación pública. En el último trimestre de 2027 se publicará la convocatoria de Educación Especial para hacer las pruebas al comienzo de 2028, y entre finales de 2027 y comienzos de 2028 se pondrán en marcha los procesos de Educación Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas, Formación Profesional y enseñanzas artísticas, con los exámenes para septiembre de 2028.

A este calendario se añade la OPE de 2026, presentada la semana pasada en el Consejo de Gobierno, que incluye otras 856 plazas para Educación.