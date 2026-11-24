La red eléctrica de Euskadi ganará 6000 megavatios de potencia en los próximos cinco años, un 50 % más que la actual. La ampliación está recogida en la versión definitiva de la Planificación de la Red de Transporte Horizonte 2030, aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha destacado en un artículo publicado en LinkedIn que esta ampliación permitirá impulsar el desarrollo industrial de Euskadi, avanzar en su descarbonización, favorecer el crecimiento de las empresas y atraer inversiones estratégicas, además de generar empleo industrial.

Un "hito sin precedentes" para el desarrollo industrial

Pradales ha calificado la ampliación de la red eléctrica de "hecho sin precedentes" y ha subrayado que será transformadora para la industria. Según el lehendakari, resulta fundamental para el desarrollo industrial y energético de Euskadi y para facilitar la conexión de nuevos proyectos.

Ha definido esta decisión como el "principal hito en materia energética para la industria vasca", ya que abrirá nuevas posibilidades a sectores como el metal, la forja, la fundición, el vidrio o la automoción.

El lehendakari ha recordado que la electrificación es la principal vía para reducir emisiones y ganar competitividad. En este sentido, ha afirmado que la electricidad es «el oxígeno» que la industria vasca necesita para crecer.

Más de 20 actuaciones y 10 nuevos parques de subestaciones

Para alcanzar el incremento de potencia previsto, se actuará en casi todas las subestaciones existentes, con más de 20 intervenciones, y se crearán 10 parques de subestaciones.

Entre las actuaciones previstas, Pradales ha citado una nueva subestación al sur de Vitoria-Gasteiz y la mejora de la subestación de Ayala, que contribuirá a la recuperación industrial de la comarca. También ha destacado el aumento de la capacidad de la subestación de Gatika, la modernización de la de Santurtzi y el refuerzo de la conexión con Ortuella.

En Gipuzkoa, ha señalado la construcción de una nueva subestación en Azpeitia y las ampliaciones de las de Ormaiztegi y Oiartzun.

Impulso al hidrógeno verde y a la electrificación del transporte

El lehendakari ha señalado que el aumento de la potencia eléctrica permitirá que las empresas puedan invertir con mayor seguridad y que nuevos proyectos industriales elijan Euskadi.

También facilitará avanzar en la producción de hidrógeno verde, electrificar puertos y transporte e impulsar nuevas promociones de vivienda.

"Hablamos de mucho más que cables, subestaciones o megavatios. Hablamos de asegurar que la red eléctrica avance al mismo ritmo que las ambiciones de Euskadi", ha manifestado Pradales, quien ha añadido que los 6000 megavatios adicionales permitirán tener "más industria, mejor industria y menos emisiones en el Basque Electric Valley".