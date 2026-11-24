Pradales: "Potentzia elektrikoa handitzeak industria-punta-puntako herrialde gisa sendotuko gaitu"
Lehendakariak 6.000 megawatt gehiago lortzea industria deskarbonizatzeko, inbertsioak erakartzeko eta proiektu berriak martxan jartzeko «erabaki estrategikoa» dela nabarmendu du.
Euskadiko sare elektrikoak 6000 megawatteko potentzia gehigarria izango du datozen bost urteetan, egungoa baino % 50 gehiago. Espainiako Gobernuaren Ministroen Kontseiluak joan den ostiralean onartutako Hedapena Horizonte 2030 Garraio Sarearen Plangintzaren behin betiko bertsioak jasotzen du handitze hori.
Imanol Pradales lehendakariak LinkedInen argitaratutako artikulu batean nabarmendu duenez, sare elektrikoaren handitzeak Euskadiko industria garatzeko, deskarbonizatzeko eta hazteko aukera emango du, baita inbertsio estrategikoak erakartzeko eta industria-enplegua sortzeko ere.
Industriaren garapenerako "mugarri historikoa"
Pradalesek sare elektrikoaren potentzia handitzea «aurrekaririk gabeko gertakaria» dela adierazi du, eta industriarentzat eraldatzailea izango dela. Lehendakariaren arabera, energia elektrikoa funtsezkoa da Euskadiko industria garatzeko eta proiektu industrial berriak sarera konektatzeko.
Erabakia industriaren arloko «mugarri nagusia» dela esan du, eta metalgintza, forja, galdaketa, beira eta automobilgintza bezalako sektoreei aukera berriak irekiko dizkiela aurreikusi du.
Elektrifikazioa emisioak murrizteko eta lehiakortasuna hobetzeko bide nagusia dela gogorarazi du. Horregatik, elektrizitatea Euskadiko industriak hazteko behar duen «oxigenoa» dela esan du.
20 jarduera baino gehiago eta 10 azpiestazio-parke berri
Potentzia gehigarria lortzeko, lehendakariak azaldu du egungo azpiestazio gehienetan jardungo dutela, 20 jarduera baino gehiago egingo dituztela eta 10 azpiestazio-parke berri sortuko dituztela.
Besteak beste, Gasteizko hegoaldean azpiestazio berri bat eraikiko dute, eta Aiaraldeko azpiestazioa hobetuko dute, eskualdeko industria suspertzen laguntzeko. Gatika azpiestazioaren ahalmena handitzea, Santurtziko azpiestazioa modernizatzea eta Ortuellarekiko konexioa indartzea ere aurreikusten da.
Gipuzkoan, Azpeitian azpiestazio berria eraikitzea eta Ormaiztegi eta Oiartzungo azpiestazioak handitzea nabarmendu ditu.
Hidrogeno berdea, portuak eta garraioa elektrifikatzeko aukera
Sare elektrikoa handitzeak enpresek inbertitzeko segurtasun handiagoa izatea eta industria-proiektu berriek Euskadi aukeratzea ahalbidetuko duela adierazi du Pradalesek.
Horrez gain, hidrogeno berdearen ekoizpena bultzatzeko, portuak eta garraioa elektrifikatzeko eta etxebizitza berriak sustatzeko baldintzak sortuko dituela azaldu du.
"Kableak, azpiestazioak edo megawattak baino askoz gehiagoz ari gara. Euskadiren asmoen erritmo berean aurrera egitea bermatzeaz ari gara", adierazi du lehendakariak. 6.000 megawatt gehiago lortuta, "industria gehiago, industria hobea eta emisio gutxiago" izatea bilatzen dutela gaineratu du.