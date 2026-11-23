Euskaldunako garbitzaileek astebeteko greba hasi dute soldatak Aldundiko langileenekin parekatzea eskatzeko
Plantilla ISS Facility Services enpresarekin azpikontratatuta dago. Bizkaiako Aldundiari lotutako gune batean lan egiten duten arren, ez zaizkie hitzarmen horretako soldata-taulak eta baldintzak aplikatzen.
Euskalduna Jauregiko garbiketa-zerbitzuko langileek astebeteko greba hasi zuten joan den larunbatean, azaroaren 21ean, Bizkaiko Foru Aldundiko garbiketa-langileekin alderatuta jasaten duten soldata-desberdintasuna salatzeko. ELA sindikatuak adierazi duenez, langileak ISS Facility Services enpresaren azpikontrata baten bidez ari dira lanean, eta, Aldundiari lotutako eraikin batean lan egiten duten arren, ez zaizkie hitzarmen horretako soldata-taulak eta lan-baldintzak aplikatzen.
Langileek "justifikaezintzat" jo dute soldata-aldea egotea. Urtean 8.000 eurorainoko desberdintasuna dagoela adierazi dutenez, nahiz eta Euskalduna Jauregian lan egin, "Aldundiaren titulartasuneko enpresa publiko batean, erakunde horren finantzaketa jasotzen duena". Horregatik, hitzarmen horren aplikazio-eremuan sartzea eskatzen dute, edo, bestela, soldata-baldintzak parekatzea.
Greba langileek aurretik egindako lanuzteen eta mobilizazioen ondoren dator, gatazka "blokeatuta jarraitzen" duela ikusita. ELAren arabera, hasieran negoziaziorako bidea ireki bazen ere, enpresak (ISS) elkarrizketak eten ditu eta Euskaldunako zuzendaritzak ere "ez du gatazka konpontzeko edo langileen eskaerei erantzuteko borondaterik erakusten".
Langileek ISS enpresari, Euskaldunako zuzendaritzari eta Bizkaiko Foru Aldundiari eskatu diete beren erantzukizuna har dezatela, negoziazioei berriro ekin diezaietela eta konponbide bat bilatu dezatela. Langileek mobilizazioekin jarraituko dute beren aldarrikapenei erantzun bidezkoa eman arte.