Euskalduna Jauregiko garbitzaileek bost greba-egun deitu dituzte soldatak parekatzea aldarrikatzeko
Apirilaren 14tik 18ra egingo dute greba. ISS Facility zerbitzuaren enpresa esleipenduneko langileek salatu dutenez, urtean 18.000 euro inguru kobratzen dituzte, eta Bizkaiko Foru Aldundiko beste eraikin batzuetako garbiketako beste langileek, berriz, 27.000 euro.
Bilboko Euskalduna Jauregiko garbitzaileek bost greba egun deitu dituzte, apirilaren 14tik 18ra, soldatak parekatzea eskatzeko, urtebete baino gehiagoko protesten ondoren.
ISS Facility zerbitzuaren enpresa esleipenduneko langileek salatu dutenez, langileek 18.000 euro inguru kobratzen dituzte urtean, eta Bizkaiko Foru Aldundiarenak diren beste eraikin batzuetako garbitzaileek, berriz, 27.000 euro.
Radio Euskadiri eskainitako adierazpenetan Ainize Hueda Zerbitzuak Federazioko ELA sindikatuko arduradunak adierazi duenez, "enpresarekin eta Euskalduna Jauregiko zuzendaritzarekin elkarrizketak izan dira, baina ez batak ez besteak ez dute konponbiderik mahai gainean jartzen".
"Enpresak ez du negoziatzera eseri nahi, eta Zuzendaritzak ez ditu gatazka konpontzeko erraztasunak ematen", salatu du Huedak.
Ez du baztertu mobilizazio gehiago eta lanuzte gehiago deitzea.
Nafarroako Foru Ogasunaren autolikidazio-proposamenak, kontsultagai
Gaur abiatuko da kanpaina telematikoa, eta hilaren 20an, aurrez aurrekoa, ekainaren 25era arte. Esperientzia pilotu gisa, aurten Errenta Bulego Mugikor bat egongo da, hiru puntutan egongo dena (Zangoza, San Adrian eta Altsasu), Ogasunaren bulegorik gabeko eremuetako bizilagunei tramitea egin dezaten laguntzeko.
Medikuen sindikatuek bitartekotzari uko egin diote eta Osasun Ministerioarekin zuten bilera bertan behera gelditu da
Joan den martxoaren 27an, sindikatuei Pazienteen Erakundeen Plataformaren bitartekaritza proposatzea erabaki zuten Osasun Sistema Nazionaleko Lurralde arteko Kontseiluan. Sindikatuak ez daude ados, plataforma “ez delako neutrala, ezta lan kontuetan aditua ere”. Bi aldeek bilera gehiago egingo dituztela adostu dute, baina, bien bitartean, apirilaren 27ko asterako aurreikusitako grebari eusten diote medikuek.
Jaurlaritzak bitartekari izatea eskaini du Tubos Reunidoseko gatazkan
Bien bitartean, langileek salatu dute "enpresari erantzukizunak eskatu beharrean, presioa langileen, komitearen eta sindikatu jakin batzuen gain jartzen" ari direla.
Alquiler Segurok auzitegietara eramango du Kontsumo Ministerioak abusuzko praktikengatik ezarritako 3,6 milioiko isuna
Pablo Bustinduyren Ministerioaren ustez, higiezinen agentziak sei arau-hauste oso larri eta larri bat egin ditu, "merkatuko nagusitasuna baliatuz", kontsumitzaileen eskubideak urratuta.
Euskaltelek Jasone Altuna izendatuko du zuzendari nagusi
Zuzendari berriak Jon Ander de las Fuentes ordezkatuko du, eta MasOrange taldearen arduradun nagusia izango da Euskadin eta Nafarroan. Konpainiaren administrazio kontseiluko kide ere izango da.
Tubos Reunidoseko langileek elkarretaratzea egin dute Jaurlaritza parean, Lan sailburuordearekin bildu aurretik
Tubos Reunidoseko langileen batzordeak "inplikazioa" eskatuko dio Elena Lopez Barredo Lan sailburuordeari, auzia konpondu dezaten. Gorka Abascal ESKren ordezkariak adierazi duenez, bilerara "baikor, baina zuhur" joango dira.
Jaurlaritzak "erantzukizunez" jokatzeko deia egin die Osasun Ministerioari eta medikuen sindikatuei, arratsaldeko bileraren atarian
Medikuen sindikatuek ez dute onartu Pazienteen Elkartea bitartekari izatea. 15:00etan dira biltzekoak sindikatuak Espainiako Osasun ministerioarekin, estatutuaren inguruko gatazka negoziatzeko.
Brentaren prezioa % 13 baino gehiago jaitsi da, eta Ibex indizea % 3 baino gehiago igo, AEBren eta Iranen arteko su-etenaren ondotik
Brent petrolio upelaren prezioak behera egin du nabarmen, AEBk eta Iranek adostutako bi asteko su-etenaren ondorioz. Bi aste horietan, Pakistanen bake akordio bat negoziatuko dute, Teheranek aurkeztutako hamar puntuko planean oinarrituta.
Guardian eta Glavista berpizteko akordioa “lortzear”, Eusko Jaurlaritzaren arabera
Akordioak 80 eta 85 milioi euro arteko inbertsioa ekarriko luke, eta 400 lanpostu inguru berreskuratzea eskualdean. Hala ere, Eusko Jaurlaritzak "zuhurtzia" eskatu du, akordioa oraindik ez baitago itxita.