Euskalduna Jauregiko garbitzaileek bost greba-egun deitu dituzte soldatak parekatzea aldarrikatzeko

Apirilaren 14tik 18ra egingo dute greba. ISS Facility zerbitzuaren enpresa esleipenduneko langileek salatu dutenez, urtean 18.000 euro inguru kobratzen dituzte, eta Bizkaiko Foru Aldundiko beste eraikin batzuetako garbiketako beste langileek, berriz, 27.000 euro.

Bilboko Euskalduna Jauregiko artxiboaren irudia. Argazkia: Orain
Bilboko Euskalduna Jauregiko garbitzaileek bost greba egun deitu dituzte, apirilaren 14tik 18ra, soldatak parekatzea eskatzeko, urtebete baino gehiagoko protesten ondoren.

ISS Facility zerbitzuaren enpresa esleipenduneko langileek salatu dutenez, langileek 18.000 euro inguru kobratzen dituzte urtean, eta Bizkaiko Foru Aldundiarenak diren beste eraikin batzuetako garbitzaileek, berriz, 27.000 euro.

Radio Euskadiri eskainitako adierazpenetan Ainize Hueda Zerbitzuak Federazioko ELA sindikatuko arduradunak adierazi duenez, "enpresarekin eta Euskalduna Jauregiko zuzendaritzarekin elkarrizketak izan dira, baina ez batak ez besteak ez dute konponbiderik mahai gainean jartzen".

"Enpresak ez du negoziatzera eseri nahi, eta Zuzendaritzak ez ditu gatazka konpontzeko erraztasunak ematen", salatu du Huedak.

Ez du baztertu mobilizazio gehiago eta lanuzte gehiago deitzea. 

Zure interesekoa izan daiteke

SAN SEBASTIÁN, 17/03/2026.- Médicos se han manifestado este martes frente al Hospital Donostia durante la huelga general convocada por ELA, LAB y otros sindicatos vascos, en demanda de un salario mínimo interprofesional (SMI) propio. EFE/ Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
Medikuen sindikatuek bitartekotzari uko egin diote eta Osasun Ministerioarekin zuten bilera bertan behera gelditu da

Joan den martxoaren 27an, sindikatuei Pazienteen Erakundeen Plataformaren bitartekaritza proposatzea erabaki zuten Osasun Sistema Nazionaleko Lurralde arteko Kontseiluan. Sindikatuak ez daude ados, plataforma “ez delako neutrala, ezta lan kontuetan aditua ere”. Bi aldeek bilera gehiago egingo dituztela adostu dute, baina, bien bitartean, apirilaren 27ko asterako aurreikusitako grebari eusten diote medikuek.

