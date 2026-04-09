Trabajadoras de la limpieza del Palacio Euskalduna convocan cinco jornadas de huelga para reclamar equiparación salarial
Trabajadoras de la limpieza del Palacio Euskalduna de Bilbao han convocado cinco días de huelga, del 14 al 18 de abril, para reclamar equiparación salarial, tras más de un año de protestas.
Las trabajadoras de la empresa adjudicataria del servicio ISS Facility denuncian que ellas cobran unos 18 000 euros al año, frente a los 27 000 euros de otras trabajadoras de la limpieza de otros edificios que pertenecen a la Diputación Foral de Bizkaia.
En declaraciones a Radio Euskadi, la responsable del sindicato ELA en la Federacion Zerbitzuak, Ainize Hueda, ha asegurado que "se han mantenido conversaciones con la empresa y con la dirección del Palacio Euskalduna, pero ni uno ni otro ponen soluciones sobre la mesa".
"La empresa se niega a sentarse a negociar y la Dirección no facilita los medios que podría facilitar para que el conflicto se solucione", denuncia Hueda.
No descarta más movilizaciones y convocatorias de nuevos paros.
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