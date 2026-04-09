Conflicto laboral
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Trabajadoras de la limpieza del Palacio Euskalduna convocan cinco jornadas de huelga para reclamar equiparación salarial

La convocatoria de huelga será del 14 al 18 de abril. Las trabajadoras de la empresa adjudicataria del servicio ISS Facility denuncian que ellas cobran unos 18 000 euros al año, frente a los 27 000 euros de otras trabajadoras de la limpieza de otros edificios de la Diputación Foral de Bizkaia.
PALACIO EUSKALDUNA BILBAO
Imagen de archivo del Palacio Euskalduna de Bilbao. Foto: Orain
Euskaraz irakurri: Euskalduna Jauregiko garbitzaileek bost greba-egun deitu dituzte soldatak parekatzeko eskatzeko
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EITB

Última actualización

Trabajadoras de la limpieza del Palacio Euskalduna de Bilbao han convocado cinco días de huelga, del 14 al 18 de abril, para reclamar equiparación salarial, tras más de un año de protestas.

Las trabajadoras de la empresa adjudicataria del servicio ISS Facility denuncian que ellas cobran unos 18 000 euros al año, frente a los 27 000 euros de otras trabajadoras de la limpieza de otros edificios que pertenecen a la Diputación Foral de Bizkaia.

En declaraciones a Radio Euskadi, la responsable del sindicato ELA en la Federacion Zerbitzuak, Ainize Hueda, ha asegurado que "se han mantenido conversaciones con la empresa y con la dirección del Palacio Euskalduna, pero ni uno ni otro ponen soluciones sobre la mesa".

"La empresa se niega a sentarse a negociar y la Dirección no facilita los medios que podría facilitar para que el conflicto se solucione", denuncia Hueda.

No descarta más movilizaciones y convocatorias de nuevos paros. 

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