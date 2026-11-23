Eusko Jaurlaritzak 1.374 lanpostu publikoko eskaintza ireki du irakasleentzat
Probak 2027ko irailaren 18an egingo dira, eta izena emateko epea aurtengo abenduaren 22ra arte egongo da zabalik.
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak abian jarri du irakasleen 1.374 plazako Enplegu Publikoaren Eskaintza (EPE). Horietatik 1.277 txanda librekoak dira eta 97 desgaitasuna duten pertsonentzat gordeta daude.
Interesdunek abenduaren 22ra arte eman ahal izango dute izena, eta probak 2027ko irailaren 18an egingo dira, Barakaldoko (Bizkaia) BECen, Eusko Jaurlaritzak ohar batean jakinarazi duenez.
Plazak irakasleen kidegoko zazpi espezialitatetan banatzen dira: Haur Hezkuntza (342), Lehen Hezkuntza (597), Ingelesa (90), Gorputz Hezkuntza (50), Musika (50), Hezkuntza Berezia eta Pedagogia Terapeutikoa (203) eta Hezkuntza Berezia eta Entzumena eta Hizkuntza (42).
Sailak jakinarazi duenez, lan eskaintza zikloarekin jarraitu egingo du hurrengo ekitaldietan, hezkuntza publikoko kolektibo profesionalei zuzendutako prozesu berriekin. 2027ko azken hiruhilekoan Hezkuntza Bereziko deialdia argitaratuko da, 2028ko hasieran probak egiteko, eta 2027ko amaiera eta 2028ko hasiera bitartean Bigarren Hezkuntzako, Hizkuntza Eskola Ofizialetako, Lanbide Heziketako eta irakaskuntza artistikoetako prozesuak abiaraziko dira, 2028ko irailerako azterketekin.
Egutegi horri 2026ko EPEa gehitu behar zaio (aurreko asteko Gobernu Kontseiluan aurkeztu zuten), Hezkuntzarako 856 lanpostu eskainiko dituena.