Brusela Coca-Cola ikertzen ari da, EBko herrialdeetan freskagarrien salmenta mugatzeagatik
Europako Batzordeak susmoa du konpainiak Espainiarako inportazioak oztopatzeko pizgarriak eskaini dizkiela banatzaileei, supermerkatuek eta beste saltzaile batzuek prezio hobeak lortzea eragozteko.
Europako Batzordeak ikerketa formala abiatu du Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) konpainiaren aurka, freskagarrien merkatuan nagusitasun-posizioaz abusatzea egotzita.
Bruselak argitu nahi du konpainiak oztoporik jarri ote duen bere edariak Europar Batasuneko herrialdeetan saltzeko, bereziki Espainiarako inportazioak mugatzeko, banatzaileek prezio lehiakorragoak lortzea eragozteko.
Ikerketa Coca-Cola produktuak Belgikan, Frantzian, Alemanian, Luxenburgon, Herbehereetan, Portugalen, Espainian eta Suedian merkaturatzen dituen filialaren ingurukoa da. Europako Batzordearen arabera, konpainia herrialde horietako edari karbonatatuen hornitzaile nagusietako bat da.
Bruselak susmoa du Coca-Colak Espainiarako inportazioak oztopatu egin dituela
Ikerketaren ardatzetako bat supermerkatuei eta lokalean kontsumitzeko ez diren edariak saltzen dituzten beste saltokiei eskainitako pizgarriak dira. Bruselaren susmoa da Coca-Colak edariak Espainiara inportatzea mugatzeko eskatu izana saltzaile horiei.
Europako Batzordeak uste du konpainiak deskontuak eta bestelako merkataritza-abantailak baliatu ahal izan dituela, bezeroek produktuak EBko beste herrialde batzuetan ez saltzearen truke. Hala balitz, banatzaileek Europako beste merkatu batzuetan merkeago erositako edariak Espainian merkaturatzea zailduko luke horrek.
Brusela, halaber, ikertzen ari da Coca-Colak herrialdearen arabera tamaina desberdinetako ontziak erabili ote dituen horien arteko merkataritza oztopatzeko.
Herrialde bakoitzean negoziatzera behartzea
Europako Lehiaren zerbitzuek beste alderdi bat ere aztertzen dute: Coca-Colak handizkako bezero batzuei hainbat herrialdetarako hornidura batera negoziatzeko aukera ukatu ote dien.
Bruselaren susmoen arabera, horrek banatzaileak herrialde bakoitzean bereizita negoziatzera behartu omen ditu, eta, ondorioz, erosketa handiagoen bidez baldintza komertzial hobeak lortzeko aukera galdu.
Praktika horiek egiaztatuz gero, Europako lehiaren arauak urratuko lituzketela uste du Batzordeak. Gainera, merkatu bakarra ahuldu eta kontsumitzaileak kaltetuko lituzte, prezio handiagoak eta eskaintza txikiagoa ekarriz.
Coca-Colak ikerketarekin lankidetzan arituko dela dio
Coca-Cola Europacific Partners konpainiak Europako Batzordearen iragarpena aintzat hartu duela adierazi du, eta ikerketan erabat lagunduko duela ziurtatu du.
Ikerketa lehentasunez egingo du Bruselak, baina ez dago hura amaitzeko legezko eperik. Prozeduraren iraupena kasuaren konplexutasunaren, konpainiaren lankidetzaren eta defentsarako duen eskubidearen erabileraren araberakoa izango da.
Ikerketa abiatzeak ez du esan nahi konpainiak arau-haustea egin duenik. Bruselak konpainiak lehiaren kontrako praktikak egin dituela egiaztatzen badu, isuna jar diezaioke.