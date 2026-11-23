Vicinayko zuzendaritzak enpresa utzi nahi duten 60 boluntarioren zerrenda eskatu dio Batzordeari
Vicinay Sestaoko enpresa-batzordeak zuzendaritzari eskatu dio borondatezko irteerak eta aurre-erretiroak onar ditzala enplegua erregulatzeko espedientearen (EEE) barneko bajen artean. Guztira, 60 kaleratze aurreikusten dira. Enpresak, berriz, iganderako 60 boluntarioren zerrenda eskatu die sindikatuei, eta horietako batzuei betoa jartzeko aukera ere gorde du.
Enpresa-batzordea eta zuzendaritza azaroaren hasieratik ari dira negoziatzen enpresak urrian proposatutako langile guztientzako aldi baterako enplegu-erregulazioko espedientea (gaztelaniaz ERTE) eta 60 langilerentzako EEEa. Irailean Sestaoko lantegiari lan-karga handia eman ziezaiokeen eskaera handi bat galdu zuen enpresak.
Enpresa-batzordeak baztertu egin du zuzendaritzak hasiera batean aurkeztutako kaleratuen zerrenda, antzinatasun txikieneko langileek osatutakoa. Astelehen honetan, azaroaren 23an egindako bileran, sindikatuek EEEan borondatezko bajak eta aurre-erretiroak sartzeko egindako proposamena aztertu dute.
Enpresak, erantzun gisa, 60 boluntarioren zerrenda eskatu dio batzordeari, igandea baino lehen aurkezteko. Hala ere, izen horietako batzuei betoa jartzeko aukera ere gorde du, enpresaren etorkizunerako beharrezko lanpostuak direla irizten badio.
Sindikatuek nabarmendu dute zaila izango dela “hain denbora laburrean” pizgarridun 60 baja lortzea. Enpresak kalte-ordaina hobetu du: 62 urte artekoei, urteko 23 eguneko soldata eskaini die, gehienez 14 hilabeteko mugarekin. 63 urtetik gorako langileei, berriz, “legeak ezartzen duena” eskainiko die: lan egindako urte bakoitzeko 20 eguneko soldata, gehienez 12 hilabeteko mugarekin.
Bilera berean, langile guztiei eragingo liekeen ERTEa ere aztertu dute. Espedientea abenduaren 14tik 2027ko abuztuaren 1era bitartean aplikatuko litzateke, eta epe horretan enpresak ekoizpena etengo luke.
Enpresa-batzordeko iturriek adierazi dutenez, “bideragarritasun-plan bat eskatu dugu. Ez digute ezer proposatzen: ez etorkizuneko enplegu-planik, ez lan-planik”.
Enpresa eta sindikatuak datorren astelehenean, azaroaren 30ean, bilduko dira berriro. EEEaren negoziazioak amaitzeko behin-behineko epea abenduaren 7an bukatuko da, baina enpresa-batzordeak kontsulta-epea luzatzeko eskatu du.