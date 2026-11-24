Irekita dago irakasleen 1.374 lanpostu publikoko eskaintzan izena emateko epea
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak astearte goizean gaitu du Hezigune atarian izena ematea irakasleentzako 1374 lanposturekin. Interesdunek abenduaren 22ra arte aurkeztu ahal izango dituzte eskabideak, eta probak 2027ko irailaren 18an egingo dira, Barakaldoko BECen (Bizkaia).
Eskainitako 1374 plaza horietatik, 1277 txanda irekikoak dira eta 97 desgaitasuna duten pertsonentzat gordeta daude.
Plazak irakasleen kidegoko zazpi espezialitatetan banatzen dira: Haur Hezkuntza (342), Lehen Hezkuntza (597), Ingelesa (90), Gorputz Hezkuntza (50), Musika (50), Hezkuntza Berezia eta Pedagogia Terapeutikoa (203) eta Hezkuntza Berezia eta Entzumena eta Hizkuntza (42).
Sailak jakinarazi duenez, lan eskaintza zikloarekin jarraitu egingo du hurrengo ekitaldietan, hezkuntza publikoko kolektibo profesionalei zuzendutako prozesu berriekin. 2027ko azken hiruhilekoan Hezkuntza Bereziko deialdia argitaratuko da, 2028ko hasieran probak egiteko, eta 2027ko amaiera eta 2028ko hasiera bitartean Bigarren Hezkuntzako, Hizkuntza Eskola Ofizialetako, Lanbide Heziketako eta irakaskuntza artistikoetako prozesuak abiaraziko dira, 2028ko irailerako azterketekin.
Egutegi horri 2026ko EPEa gehitu behar zaio (aurreko asteko Gobernu Kontseiluan aurkeztu zuten), Hezkuntzarako 856 lanpostu eskainiko dituena.