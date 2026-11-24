Salgaien trafikoa % 1,6 handitu da Pasaiako portuan urteko lehen hamar hilabeteetan
Pasaiaren kasuan, urteko lehen hamar hilabeteetan 2.838.189 tona mugitu dira, eta 2025eko aldi berean 2.794.612 tona mugitu ziren; hortik dator % 1,6ko balantze positiboa.
Pasaiako portuak (Gipuzkoa) 2.838.189 tona mugitu ditu urteko lehen hamar hilabeteetan, hau da, % 1,6 handitu du salgaien trafikoa aurreko ekitaldiko aldi berarekin alderatuta.
Gipuzkoako portuko hazkundea espainiar Estatuko portuetan izandakoa baino zertxobait handiagoa da, % 1ekoa izan baita estatu mailan (468.916.977 tona) urrira arte.
Pasaiaren kasuan, urteko lehen hamar hilabeteetan 2.838.189 tona mugitu dira, eta 2025eko aldi berean 2.794.612 tona mugitu ziren; hortik dator % 1,6ko balantze positiboa.
Bilakaera horretan, salgai iragankorrak % 55,1 handitu dira, erregai likidoen hornidura % 3,1 eta salgai orokorrak % 12,4.
Aitzitik, % 23,2 txikitu da ontziratu gabeko solidoen trafikoa, % 8,9 automobilena eta % 1 hornidurari lotutakoa.
Arrantzak, bestalde, % 16 egin du behera Pasaiako portuan, iazko lehen hamar hilabeteen aldean, Estatuko Portuek gaur zabaldutako datuen arabera.