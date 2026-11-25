Tubos Reunidosek Langraizen duen lantegiaren beharginek ez dute azaroko nomina kobratuko
Administratzaile konkurtsalak azaldu duenez, "dirurik ez" dagoelako hartu dute erabakia, enpresak 26 milioi euroko kontratua egin eta bi astera.
Tubos Reunidosek Langraizen (Araba) duen beharlekuko langileen batzordeak adierazi duenez, PKF Attest administratzaile konkurtsalak jakinarazi die ez diela azaroko nomina ordainduko, "ez dagoelako funts erabilgarri nahikorik".
Langile-batzordeak ohar batean azaldu duenez, taldearen beste bi lantegiek (hartzekodunen konkurtsoan daude), Amurrion eta Trapagaranen, ez dute komunikazio hori jaso, eta Langraizera bakarrik iritsi da, posta elektronikoz.
Komunikazio horretan, administratzaile konkurtsalak jakinarazi du, batzordearen arabera, diruzaintza-egoera okertu egin dela azken hilabeteetan, arian-arian, eta egungo baliabide ekonomikoak ez direla nahikoak ordainketa-betebeharrei erantzuteko, soldatei dagozkienak barne.
Era berean, administratzaileak adierazi du ordaintzeke dauden nominek legez dagokien tratamendua eta lehentasuna izango dituztela lehiaketaren barruan, eta funtsak eskuragarri daudenean ordainduko direla, eperik zehaztu gabe.
Sindikatuek azalpenak eskatu dituzte, eta adierazi dute egoera ez datorrela bat Tubos Reunidosek duela gutxi zabaldutako informazio komertzialarekin; izan ere, Amurrioko eta Trapagarango lantegietarako 26 milioi euroko kontratuak lortu ditu.
Langileek beren betebehar profesionalak "ziurgabetasun handiko egoera batean" bete dituztela nabarmendu dute, eta, beraz, onartezintzat jo dute "enpresaren likidezia faltaren kostua" haien kalterako izatea. Langraizko lantegia taldeko txikiena da, 60 langile inguru baititu, eta hodiak kiribiltzen ditu.
Konkurtso administrazioak lantegi horretan enplegu espedientea egitea planteatu du, eta alternatiba gisa, bi hilabetez egitea proposatzen du. Beste bietan ez dago enplegu-erregulazioko espedienterik.