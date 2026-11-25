El comité de empresa de la sociedad TRPT, factoría de Tubos Reunidos, en Nanclares de Oca (Álava), ha asegurado que PKF Attest, la administración concursal, ha comunicado a la plantilla que no cobrará la nómina de noviembre por la "insuficiencia de fondos disponibles".



En una nota, el comité ha explicado que las otras dos empresas del grupo -que está en concurso de acreedores-, en Amurrio y Trapagaran, no han recibido esta comunicación, que a Nanclares ha llegado solo por correo electrónico.



En esa comunicación, la administración concursal reconoce, según el comité, que la situación de tesorería se ha deteriorado progresivamente durante los últimos meses y que los recursos económicos actuales no son suficientes para atender las obligaciones de pago, incluidas las salariales.



También traslada que las cantidades pendientes conservarán el tratamiento y la prioridad que legalmente les corresponda dentro del concurso y que serán satisfechas cuando exista disponibilidad de fondos, sin concretar ningún plazo.



Los sindicatos han pedido explicaciones y han señalado que la situación contrasta con la información comercial difundida recientemente por Tubos Reunidos, que ha logrado pedidos por valor de 26 millones con actividad para las plantas de Amurrio y Trapagaran.



Han insistido en que los trabajadores han cumplido con sus obligaciones profesionales "en unas circunstancias de enorme incertidumbre", por lo que han considerado inaceptables que se les traslade "el coste de la falta de liquidez de la empresa".



La planta de Nanclares es la más pequeña del grupo con unos 60 trabajadores y está dedicada al enroscado de tubos. La administración concursal ha planteado un ERE de extinción en esta planta, y como alternativa, propone un ERTE de dos meses. En las otras dos no hay propuesta de ERE.