La Comisión Europea podría abrir un procedimiento de déficit excesivo a España si se confirma un crecimiento de su gasto público. Europa limita al 0,6 % el desvío de gasto respecto a la senda pactada, y estima que España alcanzará el 0,9 % al cierre del año, tres décimas por encima, lo que equivale a 5.100 millones de euros.

“Si no cumplen con la senda de gasto neto, no van a reducir su deuda como estaba previsto", han explicado fuentes comunitarias. El motivo por el cual se abriría el expediente a España sería su endeudamiento (superior al 60 %), pero no por su déficit público, que sigue por debajo del umbral del 3 %.

En cualquier caso, la decisión no se tomará hasta primavera de 2027. Hasta entonces, el Gobierno estatal puede adoptar medidas para reconducir la situación, bien aumentando los ingresos, bien conteniendo el desembolso público.

Sin embargo, la situación podría agravarse en los próximos meses según fuentes comunitarias, tanto por la prolongación de las ayudas para paliar las consecuencias económicas de la crisis en Oriente Próximo, como por el incremento de los costes de personal público, ya que las subidas salariales anunciadas para los funcionarios no están recogidas en las previsiones realizadas, y podrían aumentar la desviación.

Prorrogar presupuestos: legal, pero no “ideal”

El Gobierno de España lleva cuatro años sin contar con cuentas aprobadas, una situación que no es “ideal” ya que no facilita la revisión de proyecciones económicas. Sin embargo, fuentes comunitarias han aclarado que esta situación no contraviene la legislación europea y que otros países, como Bélgica y Letonia, se encuentran también en una situación similar, con dificultades políticas para aprobar sus presupuestos.

“Una buena práctica presupuestaria implicaría disponer de un presupuesto y que este nos fuera remitido antes de su aprobación", han señalado las mismas fuentes, si bien han informado de que la situación actual no impide a Bruselas ejercer su labor de vigilancia fiscal.