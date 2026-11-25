55 urteko gizon bat larri zauritu da Artikan, lan-istripu batean
Langilea 5 metro inguruko altueratik erori da, eta politraumatismo larriak ditu.
55 urteko gizon bat larri zauritu da gaur arratsaldean Artikan (Berriobeiti) lanean ari zela lan-istripu bat izan ostean. Behargina 5 metro inguruko altueratik erori da.
SOS Nafarroa 112 Larrialdiak Kudeatzeko Zentroak istripuaren berri jaso du asteazken honetan, 14:08an, eta bizi-euskarri aurreratuko anbulantzia bat (medikalizatua) eta Foruzaingoaren patruilak bertaratu dira.
Foru Gobernuak jakinarazi duenez, langilea Artikako obra partikular batean zegoela gertatu da ezbeharra, eta 5 metro inguruko altueratik erori da.
Anbulantzia medikalizatuak gizona Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman du, Iruñera, eta bertan geratu da, politraumatismo larriekin.