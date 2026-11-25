Herido grave un hombre de 55 años tras sufrir un accidente laboral en Artica
Un hombre de 55 años ha resultado herido de gravedad esta tarde tras sufrir un accidente laboral mientras trabajaba en Artica (Berrioplano). El trabajador ha sufrido una caída desde aproximadamente 5 metros de altura.
El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 14:08 horas de este miércoles y ha movilizado hasta el lugar de los hechos a una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada) y patrullas de la Policía Foral.
Según ha informado el Ejecutivo foral, el siniestro se ha producido cuando el trabajador se encontraba en una obra particular en Artica y ha sufrido una caída desde aproximadamente 5 metros de altura.
La ambulancia medicalizada ha trasladado al varón al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, donde ha quedado ingresado con politraumatismos de carácter grave.