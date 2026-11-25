Un hombre de 55 años ha resultado herido de gravedad esta tarde tras sufrir un accidente laboral mientras trabajaba en Artica (Berrioplano). El trabajador ha sufrido una caída desde aproximadamente 5 metros de altura.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 14:08 horas de este miércoles y ha movilizado hasta el lugar de los hechos a una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada) y patrullas de la Policía Foral.

Según ha informado el Ejecutivo foral, el siniestro se ha producido cuando el trabajador se encontraba en una obra particular en Artica y ha sufrido una caída desde aproximadamente 5 metros de altura.

La ambulancia medicalizada ha trasladado al varón al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, donde ha quedado ingresado con politraumatismos de carácter grave.