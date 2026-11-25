La ampliación de la potencia de la red eléctrica en Euskadi en un 50 % respecto a la actual supondrá una inversión de casi 1300 millones de euros —369 a cargo de Redeia en transporte y otros 900 millones por parte de Iberdrola en redes de distribución— y generará 18 000 puestos de trabajo.



El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi; el director de i-DE en la Región Norte y delegado institucional de Iberdrola en Euskadi, Javier Arriola; y el delegado regional de la zona Norte de Redeia, Antonio Gonzalez, han asistido este miércoles a la primera Mesa para la Nueva Red Eléctrica de Euskadi.



El encuentro tiene como objetivo agilizar las actuaciones de aumento del 50 % de la potencia actual de la red eléctrica de Euskadi, que ganará 6000 megavatios en los próximos cinco años, tras aprobar el pasado viernes el Consejo de Ministros la versión definitiva de la Planificación de la Red de Transporte Horizonte 2030.



Tanto Gobierno Vasco y Diputaciones forales como Redeia e Iberdrola han identificado "dos palancas de aceleración", ha detallado Jauregi, con el fin de "priorizar" las inversiones que requiere "de una manera más urgente" la industria en su proceso de descarbonización —con un total de 117 empresas en lista—, pero también para satisfacer la demanda de vivienda.



Se trata de la "autopista regulatoria" que está tramitando el Parlamento Vasco, con el objetivo de reducir los plazos administrativos de 24 a 6 meses, y la creación de hasta 18 000 puestos de trabajo, en perfiles de Formación Profesional de Grado Medio en instalaciones eléctricas y de Grados Superiores de profesionales encargados de diseñar "el sistema del futuro".