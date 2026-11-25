La firma de hipotecas sobre viviendas en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) cayó un 18,9 % en septiembre respecto al mismo mes del año anterior, mientras que en Navarra las firmas crecieron un 33,3 % —el porcentaje más alto entre las comunidades del Estado español—, según datos provisionales publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En total, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas en la CAV alcanzó 2003 operaciones, y el importe medio fue de 192 357 euros. Del total, 1007 se suscribieron en Bizkaia, 716 en Gipuzkoa, y 280 en Álava.

Además, se cancelaron 1427 hipotecas sobre viviendas en la CAV, 768 de ellas en Bizkaia, 458 en Gipuzkoa y 201 en Álava.

Por su parte, en septiembre se firmaron en Navarra 720 hipotecas sobre viviendas.

En el conjunto del Estado español el número de hipotecas constituidas sobre viviendas alcanzó en septiembre 46 469 operaciones, un 2,3 % más que un año antes, la cifra más elevada en un mes de septiembre desde 2010.