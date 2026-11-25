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Euriari aurre eginez milaka lagun kalera atera dira Mugimendu Feministak deitutako manifestazioetan
Milaka lagun atera dira kalera asteazken honetan Euskal Herriko hiriburuetan borroka feminista aldarrikatzera, "Faxismoaren aurrean, feminismoa. Ez ginen atzera egiteko jaio" lelopean. Emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko eguna da gaurkoa, baina egunero, pausoz pauso, landu beharreko bidea dela azpimarratu dute.
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