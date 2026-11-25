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Guardia Zibila emakume baten ustezko hiltzailearen bila ari da Bullasen, Murtzian
Biktimaren gorpua asteazken goizean aurkitu dute, arma zuriz egindako indarkeria zantzuekin, ustez bikotekidearekin partekatzen zuen etxe barruan.
Guardia Zibila genero-indarkeria kasu gisa ikertzen ari da 32 urteko emakume baten hilketa Bullasen (Murtzia), Benemeritako iturriek jakitera eman dutenez.
Biktimaren gorpua asteazken goizean aurkitu dute, arma zuriz egindako indarkeria-zantzuekin, ustez bikotekidearekin partekatzen zuen etxe barruan. Oraindik ez dute aurkitu ustezko erasotzailea aurkitu.
Agenteek ikerketa abiatu dute susmagarria aurkitzeko eta atxilotzeko.
Biktima Genero Indarkeria Kasuen Jarraipen Integraleko Sisteman beste gizon batengatik agertzen zen, gaur egun espetxean dagoena, baina ez hilketaren ustezko egileagatik, Murtziako Eskualdeko Gobernu Ordezkaritzak jakinarazi duenez.
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