Hildako bat eta sei zauritu Eivissatik gertu, 1,2 milioi litro erregai zeramatzan itsasontzi bat hondoratu ostean
Ontziak 17 tripulatzaile zeramatzan, eta horietako sei arin zauritu dira. Itsas Salbamenduak ontzi espezializatu bat mobilizatu du balizko isurketa kutsatzaile bat ebaluatzeko eta kudeatzeko.
Marinel bat hil da eta beste sei arin zauritu dira ostegun goizaldean, Eivissatik 25 itsas miliara, Med Emre ontzia hondoratu ostean. Ontziak 7.000 tona erregai zeramatzan, 1,2 milioi litro inguru, eta Algecirasetik Bartzelonara zihoan.
Ontziak Maltako bandera zeraman eta produktu kimikoak garraiatzeko erabiltzen zen. Istripua gertatu den unean 17 tripulatzaile zeramatzan.
Horietatik zazpi Eivissara eraman dituzte, zaurituta. Horien artean, hildako marinela zegoen, Can Misses Ospitalera eraman dute, eta han baieztatu dute hil egin dela. Beste seiek osasun-arreta jaso dute Can Misses Ospitalean eta Nuestra Señora del Rosario Poliklinikan. Guztiek zauri arinak dituzte, eta hipotermia dute, Balearretako 112 larrialdi-zerbitzuak jakinarazi duenez.
Gainerako hamar tripulatzaileetatik, bost Valentziara eraman dituzte, eta beste bostak egoera onean egon dira, hondoratze-gunetik gertu zegoen erreskate-ontzi batean.
Palmatik, Valentziatik eta Tarragonatik etorritako Itsas Salbamenduko hiru helikopterok parte hartu dute erreskate-lanetan, erakunde horretako zenbait ontzirekin eta inguruan nabigatzen zuten beste merkataritza-ontzi batzuekin batera.
Itsas kutsaduraren aurkako plana aktibatuta
Hondoratzearen ondorioz, larrialdi-protokoloak aktibatu behar izan dira, ontziak garraiatzen zuen erregaiak itsasoa kutsatzeko arriskua baitago.
Merkataritza Nabigazioko Zuzendaritza Nagusiak Itsas Kutsaduragatiko Kontingentzien Plan Nazionala aktibatu du. Bestalde, Balearretako Gobernuak Balear Uharteetako Babes Zibileko Lurralde Plana (PLATERBAL) abiarazi du zero mailan.
Datozen orduetan, hondoratzeak ingurumenean izan ditzakeen ondorioak eta balizko erregai-isurketa baten irismena ebaluatuko dira.
Horretarako, Itsas Salbamenduak Clara Campoamor ontzia mobilizatu du, isuri kutsatzaileen kudeaketan espezializatua. Gainera, erakunde horretako hegazkin bat inguruaren gainetik hegan egingo du, egoera egiaztatzeko.