La Unidad Militar de Emergencias (UME) desplegará este jueves en El Hierro a 120 militares, entre ellos una treintena de profesionales sanitarios, para reforzar la atención asistencial en la isla. El dispositivo contará con 25 medios, incluidas dos ambulancias, y podrá ampliarse si la evolución de la situación lo requiere.

El personal procede de los destacamentos de la UME en las Islas Canarias y se reforzará con efectivos y medios de la Península, que se trasladarán desde las bases aéreas de Torrejón y Morón. El despliegue se realizará a lo largo de este jueves, de acuerdo con la planificación y las necesidades logísticas de la operación.

Un equipo sanitario de 26 profesionales

El contingente sanitario está integrado por tres médicos, ocho enfermeros y 15 técnicos sanitarios. Su cometido será realizar labores de triaje y asistencia médica, especialmente para atender y estabilizar patologías agudas.

Además, los efectivos de la UME instalarán dos puestos sanitarios avanzados sobre el terreno. Estas instalaciones permitirán coordinar y dirigir las actuaciones médicas que se lleven a cabo durante el dispositivo.

El operativo podrá ampliarse

El despliegue inicial contempla un total de 120 militares y 25 medios. No obstante, la UME podrá incorporar más personal y recursos si la evolución de la situación en El Hierro hace necesario reforzar el operativo.