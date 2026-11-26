El carguero naufragado cerca de Ibiza está a flote completamente volcado
El carguero Med Enre, que naufragó en la noche del miércoles con 17 tripulantes a bordo de los que uno ha fallecido, no se ha hundido por completo, sino que permanece parcialmente a flote pero volcado.
Así lo ha confirmado un avión de Salvamento Marítimo que ha avistado el buque siniestrado a las 09.:26 horas, según ha confirmado el servicio de rescate.
El barco, de bandera maltesa, está a 19 millas náuticas al noroeste de Ibiza y a 58 millas al noroeste de la costa de Jávea (Alicante).
El barco de Salvamento Marítimo Clara Campoamor, especializado en la contención de vertidos de productos contaminantes, se aproxima a la posición del siniestro, donde se encuentra también la Salvamar Talía.
El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha activado de forma preventiva el Plan Ribera del Mar, para contener posibles vertidos, aunque por el momento no se observan en la zona del siniestro indicios de contaminación.