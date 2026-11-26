El carguero Med Enre, que naufragó en la noche del miércoles con 17 tripulantes a bordo de los que uno ha fallecido, no se ha hundido por completo, sino que permanece parcialmente a flote pero volcado.



Así lo ha confirmado un avión de Salvamento Marítimo que ha avistado el buque siniestrado a las 09.:26 horas, según ha confirmado el servicio de rescate.



El barco, de bandera maltesa, está a 19 millas náuticas al noroeste de Ibiza y a 58 millas al noroeste de la costa de Jávea (Alicante).

