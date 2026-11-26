Para promocionar el euskera y nuestra identidad en las redes sociales, y estrechar lazos entre los medios y los contenidos creativos, se está celebrando en la sede de EITB en Bilbao el Día de los Creadores de Contenido, un evento de 10 horas de duración que reunirá a unas 300 personas y que contará con un amplio programa de actividades.