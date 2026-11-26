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Eduki sortzaileen eguna, EITBren Bilboko egoitzan
Euskara eta gure nortasuna sare sozialetan sustatzeko, eta medioen eta eduki sortzaileen arteko harremanak estutzeko, Eduki Sortzaileen eguna egiten ari dira EITBren Bilboko egoitzan. Hamar ordu iraungo duen ekitaldiak 300 pertsona inguru bilduko ditu, eta egitarau zabala izango du.
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