Ertzaintzak gazte bat atxilotu du Bilbon, Frantziak hilketa batengatik atxilotzeko agindua emanda
24 urteko gizonak istripua izan zuen polizia-ibilgailu batekin, eta berea ez zen pasaportea aurkeztu zuen. Frantziak emandako atxilotze-agindua zeukan.
Ertzaintzak 24 urteko gazte bat atxilotu zuen joan den ostiralean Bilboko Deustu auzoan, identifikatu eta Frantziak igorritako atxilotzeko euroagindu bat zegoela egiaztatu ondoren, hilketa batekin zerikusia zuelakoan.
Joan den ostiralean, azaroaren 20an, 13:00ak aldera, Ertzaintzak gidari bat identifikatu zuen, polizia-ibilgailu batekin istripu arin bat izan ondoren. Gizonak Latinoamerikako herrialde bateko pasaporte bat erakutsi zuen, beste nortasun bat zuena. Hala ere, Ertzaintzak haren benetako nortasuna egiaztatu zuen, eta ohartu zen bilatzeko, atxilotzeko eta estraditatzeko errekisitoria judizial europar bat zuela.
Atxilotua, 24 urtekoa eta europarra, Bilboko Guardiako Epaitegira eraman zuten. Halaber, eginbideak ireki dizkiote, egoera zibila usurpatzea egotzita.