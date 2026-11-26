Eivissatik gertu hondoratutako zamaontzia erabat iraulita dago
Trantsizio Ekologikorako Ministerioak (Miteco) modu prebentiboan aktibatu du Itsasertzaren Plana, balizko isuriak geldiarazteko, baina oraingoz ez da kutsadura zantzurik antzeman ezbeharraren gunean.
Asteazken gauean 17 tripulatzailerekin —horietako bat hil egin da— ezbeharra izan zuen Med Enre kargaontzia ez da erabat hondoratu, azken informazioen arabera. Dirudienez, iraulita dago, baina ur gainean.
Itsas Salbamenduko hegazkin batek baieztatu du 09:26an ikusi duela istripua izan zuen zamaontzia 09:26an, erreskate zerbitzuak jakinarazi duenez.
Maltako bandera duen kargaontzia Eivissako ipar-mendebaldetik 19 itsas miliara dago, eta Javeako (Alacant) kostaldeko ipar-mendebaldetik 58 miliara.
Clara Campoamor Itsas Salbamenduko itsasontzia, produktu kutsagarrien isurietan espezializatua, ezbeharra jazo zen tokira gerturatzen ari da, eta Salvamar Talia ere bertan dago.
Trantsizio Ekologikorako Ministerioak (Miteco) modu prebentiboan aktibatu du Itsasertzaren Plana, balizko isuriak geldiarazteko, baina oraingoz ez da kutsadura zantzurik antzeman ezbeharraren gunean.