Atxilotu egin dute bikotekidea hil omen duen gizona, Kantabrian
Asteazkenean, 32 urteko emakumearen gorpua aurkitu zuten, Murtziako Bullas herrian, haren etxebizitzan. Orduan, bikotekidea bilatzeko eta atxilotzeko operatiboa zabaldu zuen Poliziak.
Asteazkenean Murtziako Bullas herriko etxebizitza batean aurkitutako 32 urteko emakumearen hilketaren ustezko egilea atxilotu dute ostegunean Kantabrian, Francisco Lucas Espainiako Gobernuak Murtzian duen ordezkariak X sare sozialean argitaratutako mezu batean jakinarazi duenez.
"Veronicaren hilketaren ustezko egilea atxilotu egin dute Bullasen, Kantabriako Poliziaren esku utzi ostean, zabaldutako bilaketa-dispositibo zabalari esker", adierazi du Lucasek, eta "krimen matxista hau sakonki gaitzetsi" du.
Guardia Zibila gertakaria ikertzen ari da, genero-indarkeriako ustezko kasu gisa. Emakumearen gorpua bikotekidearekin bizi zen etxebizitzaren barruan aurkitu zuten, eta hura atxilotzeko bilaketa-dispositibo bat zuen.
Gobernuaren ordezkariak aldez aurretik baieztatu zuen susmagarria "ondo identifikatuta" zegoela, eta atxiloketa "datozen orduetan" egitea espero zuela adierazi zuen. Halaber, azaldu zuen emakumeak ez zuela aurretik salaketarik jarri haren aurka, eta VioGen sisteman ere ez zela ageri bikote horrekin lotuta.
Hala ere, emakumea aurretik ere egon zen sistema horretan sartuta, bikotekide ohia espetxean baitzuen.
Biktimak bi alaba zituen, eta, Francisco Lucasek ziurtatu zuenez, "babestuta daude".