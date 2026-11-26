Eivissan istripua izan duen ontziaren kasuak ezustean harrapatu du itsas sektorea: "Ez da erraza azaltzen"
Patxi Odiaga Merkataritza Itsasketako Kapitainen Euskal Elkarteko presidenteak uste du makinan izandako arazo bat izan daitekeela Med Emre ontzia irauli izanaren azalpen bakarra.
Eivissatik gertu 7.000 tona erregai zeramatzan tangaontzi baten istripuak zalantza asko sortu dizkio itsas sektoreari. Harrituta daude ia berria den itsasontzi bati oso gogorra ez den denborale batek eragin dionagatik, itsasontziak sobera prestatuta baitaude horretarako. Horixe da Patxi Odiaga Merkataritza Itsasketako Kapitainen Euskal Elkarteko lehendakariaren iritzi pertsonala. "Ez da erraza azaltzen", uste du.
Ikerketa independente batek bere ondorioak aterako ditu, kutxa beltza aztertu eta tripulazioari zein istripuan parte hartu duen salbamendu-taldeari galderak egin ondoren. Langileak "ziur aski traumatizatuta egongo dira, uretatik erreskatatu dituztelako". Odiagak azpimarratu du talde horien jarduna oso azkarra izan dela, baina, nolanahi ere, ikerketaren emaitzak ez direla urtebete baino lehen iritsiko.
Bitartean, itsas sektorea azalpen bat bilatzen saiatzen ari da. Odiagak azaldu du ontzia ez dela erabat hondoratu, baizik eta "gila agerian" edo "gila bistan" dagoela, hau da, erabat iraulita, eta egoera horretara egonkortasuna galdu ondoren iritsi dela. Kapitainak topatu duen arrazoi bakarra ura kantitate handitan sartu izana da, gainazal libreak sortuz, hau da, itsasontziaren "alde guztietatik ura mugi daitekeen" egoera bat. Itsasontzia, gainera, erabat kargatuta zihoan.
"Ura sartzeko topatzen dudan arrazoi bakarra makinan arazo bat izatea da", esan du kapitainak. Odiagak azaldu duenez, ontziek "zuzenean hartu behar dute ura itsasotik, hainbat zerbitzutarako, hala nola motor nagusia hozteko". Litekeena da hondo bikoitzeko balbuletan "haustura batek edo beste arazoren batek" ura zurrustaka sartzea eragin izana, eta horrek, "egonkortasuna galtzea". Horrelako egoera baten aurrean, "itsasontziaren egonkortasuna negatiboa da" eta, itsasoaren egoera gehituta, "irauli egitea". "Dena batuko zitzaion gila bistan bukatzeko", esan du.
Prestige-ren oso bestelako kasua
Prestige ontziaren istripua, Galiziako kostaldetik gertu, oso desberdina izan zen. Lehenik eta behin, ontzia hondoratu egin zen, zauri handi batekin egun asko eman ondoren. Tarte horretan, gainera, alde batetik bestera mugitu zuten, "zatitu zen arte". Prestige ontzia Eivissan istripua izan zuena baino "askoz handiagoa" zen, baina ontzi mota bera da.
Odiagak azaldu duenez, iraulitako ontziak garraiatzen duen erregaiak Prestige ontziarena baino askoz gutxiago kutsatzen du. Gasolioa da (itsasokoa edo ilgailuek erabiltzen dutena izan daiteke) eta, beraz, "ez da txapapotea ikusiko", material hori lurrundu egiten baita. "Askoz gutxiago geratuko da", azaldu du kapitainak.
Gainera, prozesua zaila izan arren, askoz errazagoa izango da ateratzea, "ziur aski, tangaontzia ez baita hautsi". "Agian zortea dute eta erregaia erraz atera dezakete", dio.
Tragedia askoz handiagoa izan zitekeen
Tripulazioaren erreskatea azkarra izan da. "Arraroa da denak atera izana", uste du Odiagak. Gauez gertatzean, baliteke istripuak ganbaretan harrapatu izana tripulazioa, Costa Concordian bezala. Hala ere, ontziko kideak erreskatatu ahal izan dituzte. Marineletako bat Eivissako Can Misses ospitalera eraman dute, eta bertan heriotza baieztatu dute.