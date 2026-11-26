El accidente del buque en Ibiza sorprende al sector marítimo: "No es fácil de explicar"
El accidente de un buque tanque con 7000 toneladas de combustible cerca de Ibiza plantea muchas dudas al sector marítimo, que se muestra sorprendido porque un barco prácticamente nuevo se haya visto afectado por un temporal no demasiado fuerte, para el que los barcos están sobradamente preparados. Es el caso de Patxi Odiaga, presidente de la Asociación Vasca de Capitanes de la Marina Mercante, a quien extraña especialmente la rapidez de los acontecimientos. “No es fácil de explicar”, opina, de manera personal.
Una investigación forense independiente que ya se ha puesto en marcha establecerá sus propias conclusiones, tras el análisis de la caja negra y exhaustivos interrogatorios tanto a la tripulación, “probablemente traumatizados al haber sido rescatados del agua”, como al equipo de salvamento que ha actuado en el accidente. Odiaga destaca que la actuación de estos equipos ha sido muy rápida, pero, en cualquier caso, los resultados de la investigación no llegarán antes de un año.
De mientras, el sector marítimo trata de buscar una explicación. Odiaga explica que el barco no se ha hundido completamente, sino que se encuentra “quilla al sol” o “quilla a la avista”, es decir, totalmente volcado, situación a la que ha llegado tras una pérdida de estabilidad. La única razón que encuentra el capitán es que haya entrado agua a grandes cantidades, creando superficies libres, esto es, una situación en la que “el agua puede desplazarse por todos los lados” del barco, que a su vez iba totalmente cargado.
“La única conclusión que veo para que sea por vía de agua es que haya sido la máquina el problema”, apunta el capitán. Odiaga explica que los barcos “tienen que tomar agua directamente de la mar para sus distintos servicios, como la refrigeración del motor principal”. Es posible que “una ruptura o algún otro problema” en las válvulas de doble fondo haya causado que entre “agua a chorros”, lo que ocasiona “pérdida de estabilidad” por las superficies libres internas. Ante una situación así, “la estabilidad del barco se convierte en negativa” y, sumado al balanceo del temporal, entonces, “se da la vuelta”. “Se te junta todo para que te quedes quilla al sol”, concluye.
Un caso muy diferente al del Prestige
El accidente del Prestige cerca de las costas gallegas fue muy diferente. En primer lugar, el buque terminó hundiéndose, aunque le llevó muchos días “con todo un costado abierto”, durante los cuales incluso estuvieron moviéndolo de un lado a otro, “hasta que se partió”. El Prestige era “mucho más grande” que el accidentado en Ibiza, pero se trata del mismo tipo de embarcación.
Según explica Odiaga, el combustible que transporta el barco volcado es mucho menos contaminante que el del Prestige. Se trata de gasoil, que podría ser tanto marítimo como para vehículos, por lo que “no quedará el chapapote de las imágenes”, ya que ese material termina evaporándose. “Quedará muchísimo menos”, explica el capitán.
Además, a pesar de la dificultad del proceso, será mucho más fácil extraerlo, ya que “el tanque no se habría roto”. “Igual tienen suerte y pueden extraer el combustible más fácil”, apunta.
Podría haber sido una tragedia mucho mayor
El rescate de la tripulación ha sido sorprendentemente rápido. “Lo raro es que hayan sacado a todos”, opina Odiaga. Al ocurrir de noche, el volcado del buque podría haber atrapado a su tripulación en sus cabinas y camarotes, como en el accidente del Costa Concordia. Sin embargo, los integrantes del barco han podido ser rescatados. Uno de los marineros ha sido evacuado al Hospital Can Misses, en Ibiza, donde se ha confirmado su muerte.