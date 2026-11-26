El accidente de un buque tanque con 7000 toneladas de combustible cerca de Ibiza plantea muchas dudas al sector marítimo, que se muestra sorprendido porque un barco prácticamente nuevo se haya visto afectado por un temporal no demasiado fuerte, para el que los barcos están sobradamente preparados. Es el caso de Patxi Odiaga, presidente de la Asociación Vasca de Capitanes de la Marina Mercante, a quien extraña especialmente la rapidez de los acontecimientos. “No es fácil de explicar”, opina, de manera personal.

Una investigación forense independiente que ya se ha puesto en marcha establecerá sus propias conclusiones, tras el análisis de la caja negra y exhaustivos interrogatorios tanto a la tripulación, “probablemente traumatizados al haber sido rescatados del agua”, como al equipo de salvamento que ha actuado en el accidente. Odiaga destaca que la actuación de estos equipos ha sido muy rápida, pero, en cualquier caso, los resultados de la investigación no llegarán antes de un año.

De mientras, el sector marítimo trata de buscar una explicación. Odiaga explica que el barco no se ha hundido completamente, sino que se encuentra “quilla al sol” o “quilla a la avista”, es decir, totalmente volcado, situación a la que ha llegado tras una pérdida de estabilidad. La única razón que encuentra el capitán es que haya entrado agua a grandes cantidades, creando superficies libres, esto es, una situación en la que “el agua puede desplazarse por todos los lados” del barco, que a su vez iba totalmente cargado.

“La única conclusión que veo para que sea por vía de agua es que haya sido la máquina el problema”, apunta el capitán. Odiaga explica que los barcos “tienen que tomar agua directamente de la mar para sus distintos servicios, como la refrigeración del motor principal”. Es posible que “una ruptura o algún otro problema” en las válvulas de doble fondo haya causado que entre “agua a chorros”, lo que ocasiona “pérdida de estabilidad” por las superficies libres internas. Ante una situación así, “la estabilidad del barco se convierte en negativa” y, sumado al balanceo del temporal, entonces, “se da la vuelta”. “Se te junta todo para que te quedes quilla al sol”, concluye.