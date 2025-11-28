MONJAS
La operación en Belorado se salda con la detención de dos exmonjas y un anticuario por expolio de obras de arte

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Beloradoko bi moja ohi eta antikuario bat atxilotu dituzte, artelanak espoliatzeagatik
La Guardia Civil ha detenido a dos exreligiosas y a un anticuario, como presuntos autores de delitos de apropiación indebida agravada relativos a bienes del monasterio de Santa María de Bretonera (Burgos). Se han hallado en el mercado especializado de antigüedades piezas que pudieran pertenecer al monasterio Santa María de Bretonera. 

