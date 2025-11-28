MOJAK
Beloradoko bi moja ohi eta antikuario bat atxilotu dituzte, artelanak espoliatzeagatik

18:00 - 20:00
EITB

Guardia Zibilak bi erlijioso ohi eta antikuario bat atxilotu ditu, Bretonerako (Burgos) Santa Maria monasterioaren ondasunei dagozkien bidegabeko jabetze astunduaren delituak egotzita. Bretonerako Santa Maria monasterioarenak izan daitezkeen piezak aurkitu dituzte zaharkinen merkatu espezializatuan. 

Aulestin auto batek harrapatuta hil zen haurraren gurasoak oso haserre, epaiketan gezurrak esan direla uste dutelako

Iurgi, 2020an, Aulestin auto batek harrapatuta hil zen 11 urteko haurraren kasuko epaiketa zibila gaur izan da Gernikan. Joan den urriaren 17an zen egitekoa baina, arazo teknikoak tarteko ertzain batek ezin izan zuen deklaratu eta gaur arte atzeratu zuten. Epaitegitik irtetean, Iurgiren gurasoak haserre agertu dira ustezko harrapaketaren egilearen eta ertzainaren adierazpenekin.

