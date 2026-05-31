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Detenido un joven de 19 años e investigado un menor de 17 por una agresión en San Sebastián

Un hombre de 35 años ha resultado herido durante una pelea entre varias personas. Al detenido se le acusa de un delito de homicidio en grado de tentativa.
Euskaraz irakurri: 19 urteko gazte bat atxilotu dute eta 17 urteko adingabe bat ikertu Donostian izandako eraso batengatik
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Agencias | EITB

Última actualización

Un joven de 17 años está siendo investigado por su presunta implicación en una agresión en San Sebastián por la que ha sido detenido un joven de 19 años, al que se acusa de haber propinado una patada y un pisotón en la cabeza a la víctima cuando esta se encontraba tendida en el suelo, ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Los hechos han tenido lugar a las 06:30 de este domingo durante una pelea entre varias personas en las proximidades de un establecimiento de ocio situado en el Paseo de la Concha, en el que ha resultado herido un hombre de 35 años.

Posteriormente, agentes de la Ertzaintza han localizado a los dos presuntos autores; al menor se le han abierto diligencias como investigado por un delito de lesiones y el joven de 19 años ha sido arrestado como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa.

La Policía vasca prosigue con la investigación para aclarar las circunstancias de este incidente.

 

Donostia-San Sebastián Ertzaintza Sociedad

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