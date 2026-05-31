Rescatada en helicóptero una montañera accidentada en el monte Gorbea
Una montañera de 58 años ha sido rescatada en helicóptero por la Ertzaintza tras haber sufrido una caída en el Parque Natural de Gorbeia en la que al parecer se ha roto un tobillo.
A las 14:15 de esta tarde SOS Deiak 112 ha tenido conocimiento de que esta monteñera se había caído cuando bajaba del Gorbeia hacia las canteras de Murua. A raíz del percance no podía andar ya que, al parecer, se había fracturado el tobillo.
Inmediatamente se han movilizado los Servicios de Emergencias y un helicóptero se ha encargado de rescatarla y trasladarla a Vitoria-Gasteiz, donde una ambulancia la ha evacuado al Hospital de Txagorritxu, ha informado el Departamento de Seguridad.
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