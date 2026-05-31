Mendiko istripua
Helikopteroz erreskatatu dute Gorbeia mendian istripua izan duen mendizale bat

Agentziak | EITB

58 urteko mendizale bat helikopteroz erreskatatu du Ertzaintzak, Gorbeiako Parke Naturalean erorikoa izan ostean. Antza denez, orkatila hautsi du.

14:15ean jakin du SOS Deiak 112 zerbitzuak emakume bat erori dela, Muruako harrobietara jaisten ari zela. Ezbeharraren ondorioz, ezin zen ibili, orkatila hautsita omen zuelako.

Larrialdi Zerbitzuak berehala bertaratu dira, eta helikoptero batek erreskatatu du mendizalea, eta Gasteizera eraman du, Segurtasun Sailak jakinarazi duenez. 

