FENOMENO ASTRONOMIKOA
Ilargi urdinarekin amaituko da igande honetan maiatza

Urteak 12 ilargi bete izaten ditu normalean. Bizpairu urtez behin, baina, 13. ilargi bete bat agertzen da zeruan, ingelesek "Blue Moon" deitzen diotena, eta maiatzaren 31 honetan gertatuko da hori.
Ilargi betea Euskal Herrian. Argazkia: EITB
Eider Jauregi | EITB

Belaunaldiz belaunaldi, ilargiari begira antolatu izan da jendartea munduan. Denbora neurtzeko begiratu izan zaio ilargiari; noiz erein, uzta noiz bildu... gakoa da lurrean, nekazarien artean; eta ezinbestekoa itsasoan, nabigazioan, itsas-gizonen artean. Ile eta azazkalak noiz moztu erabakitzeko begiratzen diote batzuk ilargiari, eta ugalketa antolatzeko beste batzuk... Bizitzaren martxa jarraitzeko ezinbestekoa da ilargia... baina ez da beti erregularra.

Ilargialdi batek 29,53 egun irauten ditu, eta urte batek 365,24 egun dituenez, urtero 12 ilargialdi izaten dira. Hala, munduan denbora neurtzeko erabiliena den "egutegi gregoriarrean", 12 hilabete eta 12 ilargi bete izaten dira urtean ofizialki. Ilargi betearen eguna ia egun bat atzeratzen da, baina, hilabete natural bakoitzean, eta, ondorioz, bi-hiru urtez behin, fenomeno berezi bat gertatzen da: bi ilargi bete hilabete bakarrean.

2023an gertatu zen azken aldiz, eta aurten, maiatzean, berriz ere errepikatuko da bitxikeria hau: maiatzaren 1ean, hilabetea hastean, gertatu zen lehen ilargi betea; eta 31 honetan, hilabeteko azken egunean, berriz ere ilargi betea izango dugu zeruan.

Ilargi urdina deitzen zaio bizpahiru urtean behin agertzen den ilargi berezi honi, eta ez urdin kolorekoa ikusten delako, 1528an, fenomenoa lehen aldiz idatziz jaso zenean, "Blue Moon" bezala definitu zutelako baizik. Ilargi urdina, izan ere, beste ilargi beteak bezala, zuria edo horixka izan daiteke, egunaren arabera.

Mito eta kondaira asko daude fenomeno honen inguruan: ilargi urdinari begiratzeak zorte ona ekartzen duela, desio eta eskariak egiteko erabili behar dela, iragana, arazoak eta zikloak ixteko balio duela etab.

Fedea izanez gero, horretarako gau aproposa da gaurkoa.

Eguraldia Superilargiak Astronomia Gizartea

