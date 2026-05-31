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Ofrenda floral a los pescadores vascos enterrados en la aldea canadiense de Red Bay

Lore-eskaintza Kanadako Red Bay herrixkan lurperatuta dauden euskal arrantzaleei
18:00 - 20:00
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EITB

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En total 140 pescadores vascos están enterrados allí, y es la primera vez que se les rinde homenaje. Hace 500 años acudían allí a pescar ballenas, aguas en las que también naufragó el ballenero San Juan.

Gipuzkoa Pesca Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

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