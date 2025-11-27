Detienen a la exabadesa de Belorado por la venta de obras de arte del monasterio

La Guardia Civil ha detenido este jueves a Laura García de Viedma, la exabadesa del convento de Belorado (Burgos), tras un registro realizado por orden del Juzgado de Briviesca que investiga su implicación en la venta de obras de arte del monasterio, según han informado Fuentes de la investigación.

El registro se ha producido a primeras horas de esta mañana y ha finalizado esta tarde con la detención de la exabadesa dentro de una investigación por delitos de apropiación indebida y receptación de piezas de carácter histórico del convento y su posterior venta.

El Juzgado de Briviesca mantiene abiertas unas diligencias previas a raíz de una denuncia por venta de obras de arte interpuesta por una persona ajena a las causas abiertas en torno al monasterio de Belorado y la excomunión de las diez monjas cismáticas.

Hacial las 16.30 horas, las exreligiosas han publicado un mensaje en forma de video en su cuenta de Instagram en el que apuntaban que la Guardia Civil estaba "efectuando un registro en el monasterio de Belorado, ordenado por el juzgado de Briviesca", dentro de un procedimiento judicial del que desconocen. Afirmaban que carecen, por ahora, de "información precisa sobre los motivos" o el alcance de dicha actuación. La portavoz ha aludido a que nadie les ha hecho saber que se iba a producir. "Ha sido una sorpresa", decía la cismática.



El mayo de 2024 un grupo de unas 10 monjas de Belorado anunció mediante un "manifiesto" que abandonaban la Iglesia Católica oficial. Como consecuencia, el Arzobispado de Burgos — encabezado por Mario Iceta — decretó el 22 de junio de 2024 la excomunión de esas monjas .