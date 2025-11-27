Detienen a la exabadesa de Belorado por la venta de obras de arte del monasterio
La Guardia Civil ha detenido este jueves a Laura García de Viedma, la exabadesa del convento de Belorado (Burgos), tras un registro realizado por orden del Juzgado de Briviesca que investiga su implicación en la venta de obras de arte del monasterio, según han informado Fuentes de la investigación.
El registro se ha producido a primeras horas de esta mañana y ha finalizado esta tarde con la detención de la exabadesa dentro de una investigación por delitos de apropiación indebida y receptación de piezas de carácter histórico del convento y su posterior venta.
El Juzgado de Briviesca mantiene abiertas unas diligencias previas a raíz de una denuncia por venta de obras de arte interpuesta por una persona ajena a las causas abiertas en torno al monasterio de Belorado y la excomunión de las diez monjas cismáticas.
Hacial las 16.30 horas, las exreligiosas han publicado un mensaje en forma de video en su cuenta de Instagram en el que apuntaban que la Guardia Civil estaba "efectuando un registro en el monasterio de Belorado, ordenado por el juzgado de Briviesca", dentro de un procedimiento judicial del que desconocen. Afirmaban que carecen, por ahora, de "información precisa sobre los motivos" o el alcance de dicha actuación. La portavoz ha aludido a que nadie les ha hecho saber que se iba a producir. "Ha sido una sorpresa", decía la cismática.
El mayo de 2024 un grupo de unas 10 monjas de Belorado anunció mediante un "manifiesto" que abandonaban la Iglesia Católica oficial. Como consecuencia, el Arzobispado de Burgos — encabezado por Mario Iceta — decretó el 22 de junio de 2024 la excomunión de esas monjas .
Te puede interesar
Los padres del niño fallecido atropellado en Aulesti, muy enfadados porque creen que se ha mentido en el juicio
Hoy se ha reanudado en Gernika el juicio por el atropello mortal del niño de once años Iurgi Beraza en Aulesti en 2020. El juicio debía haber empezado en octubre, pero se supendió por problemas técnicos con la declaración de uno de los ertzainas que hizo el atestado. A la salida del juzgado, el padre y la madre de Iurgi se han mostrado indignados con las declaraciones del supuesto autor del atropello y del ertzaina.
Donostia se iluminará con villancicos de Izaro y un espectáculo mágico de drones
El periodista Iñaki Gabilondo será quien pulse el botón para iluminar la navidad donostiarra este viernes a las 19:30 horas.
Controlado el incendio declarado en un bazar que obligó a desalojar cuatro edificios en Pamplona
El incendio declarado este miércoles en un bazar del pamplonés barrio de Rochapea que obligó a desalojar cuatro edificios se encuentra ya controlado, si bien continúan en la zona efectivos de bomberos evaluando el estado de las viviendas para determinar si los vecinos pueden regresar a ellas.
Mazón incendia las redes al despedirse con “La Perla” de Rosalía: "Decepción local" y "rompecorazones nacional"
El president en funciones ha compartido en Instagram un vídeo de su último Consell acompañado por la canción “La Perla”, pero la reacción ha sido tan inmediata que lo eliminó y lo sustituyó por otro con “Divinize”.
Un hombre resulta herido en un incendio declarado en un pabellón abandonado de Lasarte
El incendio se ha declarado a las 04:30 horas un pabellón abandonado de la calle Nagusia de Lasarte. Una persona ha resultado herida de cierta gravedad, sobre todo en manos y brazos y ha sido trasladado al Hospital de Cruces.
Herido de gravedad tras un incendio en un pabellón abandonado de Lasarte
Una persona ha resultado herida con quemaduras de cierta gravedad en un incendio que se ha registrado este jueves en un pabellón abandonado de Lasarte-Oria, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
Las personas desalojadas por el incendio del bazar de Pamplona regresarán a sus casas a lo largo del día
Los bomberos continúan trabajando en los puntos calientes del interior del local, aunque la evolución del incendio ha permitido reducir la zona acordonada y abrir parte del acceso peatonal. La Policía Municipal de Pamplona señala que el retorno de los vecinos dependerá de la valoración técnica en cada portal.
Bengoetxea sugiere retomar el respeto a las instituciones y sus representantes tras la "áspera" comparecencia de Pérez Iglesias en el Parlamento Vasco
El rector de la EHU pide al consejero de Ciencia, Universidades e Innovación "respeto hacia la comunidad universitaria, hacia la propia institución pública y hacia sus representantes" y abandonar las "descalificaciones personales".
Detenida una mujer por su presunta implicación en el incendio mortal de una vivienda en Barakaldo
La Ertzaintza ha detenido en Barakaldo a una mujer de 44 años por su presunta relación con el incendio registrado el 13 de noviembre en una vivienda de la calle El Carmen. La investigación partió desde el primer momento de la hipótesis de que el fuego había sido provocado.