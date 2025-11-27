Beloradoko abadesa ohia atxilotu dute, monasterioko artelanak saltzea leporatuta
Beloradoko komentuko auziekin loturarik ez duen herritar batek jarri zuen abadesa izandakoa, Elizarenak ziren artelanak saltzeagatik, eta Briviescako Epaitegiak ikerketa zabaldu zuen. Gaur arratsaldean egin dute atxiloketa.
Laura Garcia de Viedma Beloradoko (Burgos) komentuko abadesa ohia atxilotu du Guardia Zibilak, gaur arratsaldean, monasterioko artelanak saltzea egotzita. Briviescako Auzitegiak eman du miaketa egiteko eta atxilotzeko agindua.
Ikerketako iturriek baieztatu dutenez, goizeko lehen orduan sartu dira agenteak, monasterioa miatzera, eta arratsaldera arte egon dira bertan. Komentuko artelanak eta pieza historikoak legez kanpo bereganatu eta saltzea egozten dizkiote abadesa izandakoari.
Herritar batek jarri zuen salaketa, eta berehala zabaldu zuen ikerketa Briviescako Auzitegiak.
Instagram sare sozialen duten kontuan, Beloradoko moja klaratarrek eurek eman dute polizia-operazioaren berri. Bertan zehaztu dutenez, Guardia Zibilak monasterioa miatu du, baina inork ez die azaldu zergatia; epailearen aginduak dioena ez dutela ezagutzen ziurtatu dute. Zabaldutako bideoan, mojetako batek dio "sorpresa" izan dela operazioa.
2024ko maiatzean, Beloradako 10 mojek manifestu bat kaleratu zuten, Eliza Katolikoa utzi egiten zutela adieraziz. Ondorioz, Mario Izeta Burgosko Artzapezpikuak moja horiek eskumikatzea erabaki zuen.
