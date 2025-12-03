OPERACIÓN POLICIAL

Recuperan en Orduña 30 piezas de arte que las monjas de Belorado tenían intención de vender

Fueron recuperadas en la operación policial que se llevó a cabo a finales de noviembre y en la que detuvieron a la exabadesa Laura García de Viedma.

BURGOS, 03/12/2025.- La Guardia Civil de Burgos expone las piezas de arte sacro recuperadas y rescatadas tras ser vendidas por internet por la exabadesa Laura García de Viedma y a otra exmonja del monasterio de Belorado, en libertad provisional tras ser detenidas, investigadas por un delito de apropiación indebida, este miércoles en el Acuartelamiento de la Guardia Civil de Burgos. EFE/Santi Otero

Foto: EFE.

Euskaraz irakurri: Beloradoko mojek saltzeko asmoa zuten 30 artelan berreskuratu dituzte Urduñan
Agencias | EITB

La Guardia Civil ha recuperado 30 piezas de arte que las monjas cismáticas habían trasladado desde el monasterio burgalés de Belorado hasta el vizcaíno de Orduña con la intención presuntamente de venderlas. 

Los responsables de la operación policial han explicado que se trata de obras de patrimonio histórico: lienzos, pinturas, tallas, cruces, procesionales, pergaminos, libros y pequeñas estatuas. Entre ellas, destacan un cristo crucificado del siglo XIV, dos lienzos de gran formato del XVII, una talla de la Virgen de la Bretonera del XVI o un testamento de 1556 de una antigua abadesa.

La Guardia Civil ha mostrado las obras de arte que encontraron en el registro realizado a finales de noviembre en el convento de Orduña, después de la detención de la exabadesa de Belorado, Laura García de Viedma. El portavoz de la Comandancia de Burgos cree que tienen un "gran valor", que estima en "decenas de miles de euros". La mayor parte están pendientes de "análisis, estudio, adaptación y catalogación". 

Entre todas las piezas requisadas, hay una especialmente curiosa que es la imagen de Nuestra Señora de la Bretonera, perteneciente al monasterio de Belorado al que da nombre, y que fue igualmente encontrada en el monasterio de Santa Clara de Orduña. Se trata de una talla de madera policromada del siglo XVI, aunque las vestiduras serían de una época más moderna, posiblemente del siglo XX, bordado en oro.

Todo el material está a disposición del Juzgado de Instrucción de Briviesca, que dirige la investigación por supuesta apropiación indebida de bienes catalogados como patrimonio histórico, y serán entregadas al Arzobispado de Burgos para garantizar su conservación y custodia.

