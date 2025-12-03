POLIZIA OPERAZIOA

Beloradoko mojek saltzeko asmoa zuten 30 artelan berreskuratu dituzte Urduñan

Azaroaren amaieran egindako polizia operazioan berreskuratu zituzten. Laura Garcia de Viedma abadesa ohia atxilotu zuten.

Argazkia: EFE.

Agentziak | EITB

Ustez saltzeko asmoz, moja zismatikoek Burgosko Belorado monasteriotik Bizkaiko Urduñara eramandako 30 artelan berreskuratu ditu Guardia Zibilak. Polizia operazioaren arduradunek azaldu dutenez, ondare historikoko lanak dira: mihiseak, pinturak, tailak, gurutzeak, prozesionalak, pergaminoak, liburuak eta estatua txikiak. Besteak beste, XIV. mendeko kristo gurutziltzatu bat, XVII. mendeko bi mihise handi, XVI. mendeko Bretonerako Ama Birjinaren tailu bat edo antzinako abadesa baten 1556ko testamentu bat nabarmentzen dira.

Azaroaren amaieran, Laura Garcia de Viedma Beloradoko exabadesa atxilotu ostean, Urduñako komentuan egindako erregistroan aurkitu zituzten artelanak erakutsi ditu Guardia Zibilak. Burgosko Komandantziako bozeramaileak uste du "balio handia" dutela: "dozenaka mila euro". Gehienak "aztertu, egokitu eta katalogatu" zain daude.

Konfiskatutako pieza guztien artean, bada bat bereziki bitxia dena: Bretonerako Andre Mariaren irudia, Beloradoko monasterioari izena ematen diona. XVI. mendeko egur polikromatuzko tailua da, nahiz eta jantziak garai modernoagokoak izan, XX. mendekoak ziurrenik, urrez bordatuak.

Material guztia Briviescako Instrukzio Epaitegiaren esku dago. Ondare historiko gisa katalogatutako ondasunen ustezko bidegabeko jabetzeagatik ikerketa zuzentzen ari da. Ondoren, Burgosko Artzapezpikutzaren esku utziko dituzte, kontserbazioa eta zaintza bermatzeko.

 

