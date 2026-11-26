Los hechos se produjeron la semana pasada en Bilbao, cuando uno de los jóvenes que se presentó al examen de la DGT para recuperar los puntos despertó la sospecha entre los trabajadores Tras recibir la denuncia de los funcionarios, la Policía Nacional se acercó al edificio de la calle Barroeta Aldamar de Bilbao, sede de la DGT, y detuvo al sospechoso tras asegurar que estaba suplantando la identidad de otro participante

El hombre, de 23 años y natural de Almería, se presentó al examen en sustitución de otro varón de Barakaldo, de 30, al que se le retiró el permiso de conducir hace unos meses tras ser sorprendido por la policía conduciendo bajo el efecto del alcohol, y que posteriormente los detenidos admitirían que no era la primera sustitución que realizaban en el examen para recuperar puntos de la DGT.

Por todo ello, y una vez comprobados los hechos, la persona identificada, un joven de 23 años, fue trasladado a las dependencias de la Jefatura Superior de Policía del País Vasco, donde se comprobó que tenía en vigor la orden de búsqueda, detención y comparecencia ante el juzgado dictada por un juzgado de León por un delito de estafa, tras las correspondientes certificaciones el baracaldés también fue detenido y la policía puso a los dos varones a disposición judicial.