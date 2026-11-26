Bi gizon atxilotu dituzte Bilbon, DGTko puntuak berreskuratzeko azterketan batak bestearen nortasuna ordezkatzeagatik
Atxilotuek 23 eta 30 urte dituzte, eta azterketan bata bestea ordezkatzen zebiltzala harrapatu zituen Poliziak.
Aurreko astean gertatu zen, Bilbon. Puntuak berreskuratzeko DGTren azterketara aurkeztu zen gazteetako batek susmoa piztu zien langileei. Funtzionarioen salaketa jaso ostean, Polizia Nazionala DGTren Bilboko egoitzara gerturatu zen, Barroeta Aldamar kaleko eraikinera. Bertan, susmagarria atxilotu egin zuen, beste parte-hartzaile baten nortasuna ordezkatzen ari zela egiaztatu ostean.
23 urteko gizona almeriarra zen, eta Barakaldoko 30 urteko beste gizon baten ordez aurkeztu zen azterketara. Ordezkatuari duela hilabete batzuk erretiratu zitzaion gidatzeko baimena, Poliziak alkoholaren efektupean gidatzen harrapatu baitzuen. Geroago, atxilotuek onartu egin zuten hura ez zela DGTko puntuak berreskuratzeko azterketan egiten zuten lehen ordezkapena.
Horregatik guztiagatik, eta gertakariak egiaztatu ondoren, identifikatutako pertsona, 23 urteko gizona, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Goi Buruzagitzaren egoitzara eraman zuten. Komisarian egiaztatu zutenez, indarrean zuen Leongo epaitegi batek emandako bilaketa-, atxiloketa- eta epaitegira agertzeko agindua, iruzur delitu batengatik. Barakaldotarra ere atxilotu zuten, eta Poliziak bi gizonak epailearen esku utzi zituen.