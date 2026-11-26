Cadizko emakume baten hilketa matxista ikertzen ari dira
Cadizko kasua eta Berdintasun Ministerioa Murtzian ikertzen ari dena baieztatuz gero, 49 emakume izango lirateke aurten eraildakoak, iaz baino bat gehiago.
Berdintasun Ministerioa Cadizko probintzian ustezko hilketa matxista baten inguruko datuak biltzen ari da. Emakume horren kasua gehituta, genero-indarkeriaren esparruan 48 emakume hil dituzte gizonek, eta 1.389, 2003tik hona.
Genero Indarkeriaren aurkako Gobernuaren Ordezkaritzak X sare sozialean jakinarazi duenez, Andaluzian 2026an erregistratutako hamahirugarren hilketa matxista izango litzateke.
Gizon bat atxilotu dute Chiclanan, bikotekidea hiltzea egotzita
Asteazkenean, azaroaren 25ean, Emakumeen aurkako Indarkeria Ezabatzeko Nazioarteko Egunean, gizon bat atxilotu dute Chiclanan, bikotekidea hiltzea egotzita. Emakumearen gorpua urriaren 18an aurkitu zuten, Sancti Petri inguruko duna batean, erdi lurperatuta.
44 urte zituen, Las Palmas (Kanaria Handikoa) zen eta Cadizen bizi zen. VioGen sisteman alta emanda zegoen, egungo bikotekidearekin —ustezko hiltzailearekin— lotutako kasu aktibo batean.
Baieztatzeko bi kasu
Cadizko ustezko hilketa matxista Murtziako emakume baten hilketari gehitu zaio. Berdintasun Ministerioak asteazkenean jakinarazi zuen kasu horren inguruko datuak ere biltzen ari zela.
Bi kasuak baieztatuz gero, 49 emakume izango lirateke 2026an genero-indarkeriaren esparruan gizonek eraildakoak, 2025 osoan baino bat gehiago.