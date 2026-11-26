El 85,3 % de las hospitalizaciones en Euskadi durante 2025 se atendieron en hospitales públicos, mientras que el 14,7 % restante correspondió a centros privados. Sin embargo, estos últimos concentraron el 37,6 % de los ingresos por enfermedades del aparato musculoesquelético.

Así lo recoge el último informe del Instituto Vasco de Estadística (Eustat), que contabilizó 243 325 ingresos hospitalarios en Euskadi en 2025, un 0,6 % más que en 2024. Las hospitalizaciones en los centros públicos aumentaron un 1,4 %, mientras que en los privados descendieron un 4,23 %.

Más de la mitad de los hospitalizados tenían 65 años o más

El 51,1 % de las personas hospitalizadas fueron hombres y el 48,9 % mujeres. Si se excluyen los ingresos relacionados con el embarazo y el parto, la proporción de hombres ascendió al 54,3 %.

La población de 65 años o más representó el 53,3 % de las hospitalizaciones, tras aumentar sus ingresos un 2,5 % respecto al año anterior. El grupo de entre 65 y 79 años concentró el mayor porcentaje de hospitalizaciones, con un 29,9 % del total, seguido de las personas de entre 45 y 64 años, que representaron el 24,7 %.

Además, los ingresos de personas de 80 años o más aumentaron un 3,5 % y supusieron el 23,4 % de las hospitalizaciones registradas durante el año.

Las enfermedades digestivas, respiratorias y circulatorias, las principales causas

Las enfermedades del aparato digestivo fueron la principal causa de hospitalización en Euskadi en 2025, con el 13,4 % de los ingresos, seguidas de las respiratorias (13 %) y las circulatorias (12,4 %). En conjunto, estas tres categorías concentraron el 38,8 % de las hospitalizaciones.

A continuación se situaron los traumatismos y lesiones, que representaron el 9,7 % de los ingresos, y los tumores, con un 9,1 %.

Por sexos, las enfermedades digestivas fueron la principal causa de ingreso entre los hombres, con un 15 %, seguidas de las circulatorias (14,1 %) y las respiratorias (13,5 %).

Entre las mujeres, las enfermedades respiratorias encabezaron la lista, con un 12,6 % de los ingresos, seguidas de las hospitalizaciones relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio, que representaron el 12 %. Las enfermedades digestivas y circulatorias ocuparon la tercera y cuarta posición.

Las causas de ingreso varían según la edad

El motivo de hospitalización también varió en función de la edad de los pacientes. Entre los menores de 15 años predominaron las enfermedades respiratorias, mientras que entre las personas de 15 a 44 años y de 45 a 64 años destacaron las enfermedades digestivas.

En el grupo de 65 años o más, las enfermedades circulatorias fueron la principal causa de ingreso hospitalario.

5,4 días de estancia media por paciente

En 2025 se contabilizaron 1.323.844 estancias hospitalarias en Euskadi, con una media de 5,4 días por paciente. La estancia media fue mayor en los hospitales públicos, con 5,8 días, que en los privados, donde se situó en 3,5 días.

Octubre fue el mes con más hospitalizaciones, con el 9,2 % del total anual, mientras que agosto registró el menor porcentaje, con un 6,4 %.

Durante los meses de invierno, las enfermedades respiratorias fueron la principal causa de hospitalización, especialmente la gripe y la neumonía.