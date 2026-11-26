El Gobierno Vasco ha iniciado las obras de construcción de los 83 primeros apartamentos dotacionales intergeneracionales que prevé construir en Riberas de Loiola, en Donostia-San Sebastián. La promoción supone una inversión de 15,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses.

El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del ejecutivo autonómico ha informado en una nota de que ya han arrancado los trabajos de edificación, mediante métodos de construcción industrializada y con equipamientos de eficiencia energética.

Estos son los primeros alojamientos dotacionales (ADA) que la consejería que dirige Denis Itxaso prevé levantar en solares propiedad del Gobierno Vasco en Riberas de Loiola, donde tiene planificadas dos promociones. La que arranca ahora se ubica en el extremo norte del barrio, en la calle Beroiz, y la otra es la proyectada en la zona sur, cerca de la iglesia Iesu, donde están planificados otros 200, además de 2.500 m2 reservados para equipamientos que decidirá el Ayuntamiento donostiarra.

Todo ello es parte de una estrategia que contempla la construcción de unos 640 apartamentos dotacionales en la ciudad.

En el caso de estas primeras promociones, los apartamentos serán intergeneracionales. Es decir, por un lado, se destinarán apartamento a jóvenes en proceso de emancipación; y por otro, a personas mayores de 70 años, autónomas, que pongan sus viviendas a disposición del programa Bizigune.

Estos primeros 83 apartamentos estarán destinados al alquiler rotacional, con contratos de cinco años de duración, salvo en las personas mayores que no tendrán límite siempre que su vivienda continúe ligado a Bizigune. 55 de estas viviendas contarán con una habitación, 24 dispondrán de dos habitaciones y cuatro serán viviendas adaptadas de dos habitaciones.

El Gobierno Vasco ha realizado una apuesta por la construcción industrializada en esta promoción, para optimizar los procesos de ejecución. El proyecto combina una estructura de hormigón armado con paneles de madera, incorporando materiales y soluciones que favorecen una construcción más eficiente y reducen el impacto ambiental. Asimismo, contará con calificación energética A y sistemas de alta eficiencia, como la aerotermia o paneles fotovoltaicos.