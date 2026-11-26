Vitoria-Gasteiz ha sido la primera de las capitales en dar la bienvenida a la Navidad con el encendido de luces. Más de 300 voces juveniles han participado en el acto musical, mientras que el encendido ha corrido a cargo de la asociación Montes Solidarios. Con un árbol gigante, noria, carrusel y más de 1100 elementos luminosos, la capital alavesa se ha sumergido en ambiente navideño.