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Gasteiz da Gabonei ongietorria eman dien lehen hiriburua
Gasteiz izan da Gabonetako argiak piztu dituen lehen euskal hiriburua. 300 gazte baino gehiagok hartu dute parte musika ekitaldian eta Montes Solidarios izan da argiak pizteko ohorea izan duen elkartea. Zuhaitz erraldoi, noria, karrusela eta 1.100 argi-elementu jarrita, Arabako hiriburua gabon-giroan murgildu da.
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