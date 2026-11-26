La Ertzaintza ha detenido este jueves en Bilbao a un joven, de 19 años, relacionado con la quema de un contenedor en el transcurso de los desórdenes públicos que ocurrieron en la capital vizcaína el pasado 26 de octubre, tras disolverse una concentración contra un acto de Vito Quiles que fue cancelado.

La investigación ha señalado directamente a un joven, de 19 años, como presunto autor de la quema de un contenedor de obra en la calle Francesc Macià.

Por ello, pasadas las 17:00 horas de este jueves, se ha procedido a su detención por un presunto delito de desórdenes públicos.

En total, suman 18 los detenidos por los altercados que ocurrieron en Bilbao en la tarde del 26 de octubre, durante los cuales se produjeron cuantiosos daños en el mobiliario urbano, comercios y vehículos.

El arrestado cuenta con una detención previa por parte de la Ertzaintza.